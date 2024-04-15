Shakira'dan hayranlarına sürpriz

Daha önceden sahneye çıkacağı açıklanmayan ve Coachella'da sürpriz bir mini konserle seyircileri şaşırtan Shakira, sahneden turne duyurusu yaptı

Giriş: 15 Nisan 2024 Pazartesi

SHAKIRA

SHAKIRA

SHAKIRA

SHAKIRA

SHAKIRA

SHAKIRA

Shakira'dan hayranlarına sürpriz

Daha önceden sahneye çıkacağı açıklanmayan ve Coachella'da sürpriz bir mini konserle seyircileri şaşırtan Shakira, sahneden turne duyurusu yaptı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Sri Lanka'ya fotoğraf turu

Fotoğraf hobisini geliştirmek için turlara katılan Emek Külür, Sri Lanka'ya gitti
Shakira'dan hayranlarına sürpriz

Daha önceden sahneye çıkacağı açıklanmayan ve Coachella'da sürpriz bir mini konserle seyircileri şaşırtan Shakira, sahneden turne duyurusu yaptı
Machler, doğayla iç içe..

Adrenalin tutkunu Bettina Machler, Sinan Dereli ile yaptığı keyifli tatilini sosyal medya hesabından paylaştı.

Dubai'de aile pozu...

İş insanı Ender Alkoçlar ve eşi Gülşah Alkoçlar, kızları Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Aslışah Alkoçlar Demirağ ile Dubai'de bir araya gelerek aile pozu verdiler.
Münih'te tatil keyfi...

Maya Bitargil, yakın arkadaşı Melisa Von Faber Castell ile Münih'te bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.