Daha önceden sahneye çıkacağı açıklanmayan ve Coachella'da sürpriz bir mini konserle seyircileri şaşırtan Shakira, sahneden turne duyurusu yaptı
Giriş: 15 Nisan 2024 Pazartesi
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
Shakira'dan hayranlarına sürpriz
Daha önceden sahneye çıkacağı açıklanmayan ve Coachella'da sürpriz bir mini konserle seyircileri şaşırtan Shakira, sahneden turne duyurusu yaptı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.