Ailesiyle birlikte bayram tatilini değerlendiren iş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla ile birlikte Dubai'ye gitti.
Giriş: 09 Nisan 2024 Salı
NEJDET AYAYDIN VE EMEL AYAYDIN ÇİFTİ DUBAİ'DE TATİL YAPIYOR.
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
Dubai'de bayram tatili...
Ailesiyle birlikte bayram tatilini değerlendiren iş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla ile birlikte Dubai'ye gitti.
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