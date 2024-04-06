Paris'te buluştular...

Tatil için rotalarını Fransa'ya çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa Paris'de yakın dostlarıyla bir araya geldi.

Giriş: 06 Nisan 2024 Cumartesi

ŞEBNEM VE CELAL ÇAPA ÇİFTİ YAKIN DOSTLARI OSMAN ÇARMIKLI İLE PARİS'TE BİR ARAYA GELDİLER.

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

Paris'te buluştular...

Tatil için rotalarını Fransa'ya çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa Paris'de yakın dostlarıyla bir araya geldi.

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Tatil için rotalarını Fransa'ya çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa Paris'de yakın dostlarıyla bir araya geldi.

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