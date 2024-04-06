Tatil için rotalarını Fransa'ya çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa Paris'de yakın dostlarıyla bir araya geldi.
Giriş: 06 Nisan 2024 Cumartesi
ŞEBNEM VE CELAL ÇAPA ÇİFTİ YAKIN DOSTLARI OSMAN ÇARMIKLI İLE PARİS'TE BİR ARAYA GELDİLER.
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
Paris'te buluştular...
Tatil için rotalarını Fransa'ya çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa Paris'de yakın dostlarıyla bir araya geldi.
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