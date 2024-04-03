Fenerbahçe'de 'Olağanüstü' toplantı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ, FENERBAHÇE KULÜBÜ KRİTİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ, FENERBAHÇE KULÜBÜ KRİTİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.
FENERBAHÇE KULÜBÜ KRİTİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA KONUŞMA YAPAN FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ, ALDIKLARI KARARLARI KOMUOYUNA SUNDU.
NEVBAHAR KOÇ EŞİ ALİ KOÇ'UN YANINDA YER ALARAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA EŞİNE DESTEK OLDU.
CİNER YAYIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ'DA OLAĞANÜSTÜ KURULA KATILARAK FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NE DESTEK OLDU.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ'U KRİTİK TOPLANTIDA ANNESİ ÇİĞDEM SİMAVİ YALNIZ BIRAKMADI.
KERİM RAHMİ KOÇ
CAROLINE KOÇ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILDI.
CAROLINE KOÇ VE HÜSAMETTİN BEYAZIT KONGREDE GÖRÜŞTÜ.
İŞ İNSANI RAİF DİNÇKÖK FENERBAHÇE KULÜBÜ'NÜN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA YER ALDI.
NURİ HAS
SELİM KOSİF
OSMAN ÇARMIKLI
MUSTAFA ÇAĞLAR
RAİF DİNÇKÖK, BURAK KARABACAK, METİN ŞEN, ERDAL MATRAŞ
MEHMET AYDIN, SİNAN FURAT, CENK TARHUN, YÜCEL AYDIN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.