CEM VE LARA ÖZSÜER ÇİFTİ ÇOCUKLARIYLA BEBEK'TEYDİ.
CEM-LARA ÖZSÜER
VEDAT ALATON VE SEDA SÖĞÜTLÜ HAFTA SONUNU CADDEDE DEĞERLENDİRDİ.
VEDAT ALATON VE SEDA SÖĞÜTLÜ
Bebek'te hafta sonu...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları hafta sonu Bebek'te stres attılar.
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