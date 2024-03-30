Sinan ve Melda Kosif çifti yakın aile dostlarıyla birlikte Boğaz'da tekne keyfi yaptılar.
Giriş: 30 Mart 2024 Cumartesi
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF, HALE-CİHAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
Dostlarla tekne keyfi...
Sinan ve Melda Kosif çifti yakın aile dostlarıyla birlikte Boğaz'da tekne keyfi yaptılar.
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