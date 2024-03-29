Güzel havayı fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları soluğu Bebek'te aldı.
Giriş: 29 Mart 2024 Cuma
PINAR SABANCI BEBEK'TE MÜZİK DİNLEYEREK YÜRÜDÜ.
PINAR SABANCI
HÜSNÜ VE ASUMAN GÜRELİ ÇİFTİ BİRLİKTE SPOR YAPTILAR
GÖZDE ŞAVKAN BEBEK'TE DOLAŞTI.
GÖZDE ŞAVKAN
BURCU ERÇİL ERKEK ARKADAŞI MEHMET YAYLA İLE BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
BURCU ERÇİL, MEHMET YAYLA
Bebek yine cıvıl cıvıl...
Güzel havayı fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları soluğu Bebek'te aldı.
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