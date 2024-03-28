Sabancı'nın sanat turu...

İş insanı Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı, sanatçı Seydi Murat Koç'un sergini ziyaret etti.

Giriş: 28 Mart 2024 Perşembe

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

Sabancı'nın sanat turu...

İş insanı Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı, sanatçı Seydi Murat Koç'un sergini ziyaret etti.

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Sabancı'nın sanat turu...

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