İş insanı Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı, sanatçı Seydi Murat Koç'un sergini ziyaret etti.
Giriş: 28 Mart 2024 Perşembe
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
Sabancı'nın sanat turu...
İş insanı Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı, sanatçı Seydi Murat Koç'un sergini ziyaret etti.
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