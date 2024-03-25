Büyük Kulüp’te kazanan Yılmaz oldu! Türkiye'nin en eski sosyal kulübü olan Büyük Kulüp başkanlığına Talat Yılmaz seçildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı seçimde iş dünyasının seçkin simaları kendi adaylarına destek oldular.