Türkiye'nin en eski sosyal kulübü olan Büyük Kulüp başkanlığına Talat Yılmaz seçildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı seçimde iş dünyasının seçkin simaları kendi adaylarına destek oldular.
Giriş: 25 Mart 2024 Pazartesi
BÜYÜK KULÜP'ÜN YENİ BAŞKANI TALAT YILMAZ SEÇİLDİ.
İŞ İNSANI HÜSAMETTİN ÖZKAN, SEÇİME KATILDI.
HATİÇE-FARUK SÜREN, YELDA ELMAS SEÇİM İÇİN BÜYÜK KULÜP'TEYDİ.
İŞ İNSANI NAFİ GÜRAL, KULÜP'TE SEÇİMİNİ YAPTI.
GENÇ İŞ İNSANI ÖMER GÜRSOY BÜYÜK KULÜP SEÇİMLERİNDE YERİNİ ALMIŞTI.
BÜYÜK KULÜP'ÜN ESKİ ÜYELERİNDEN YALÇIN SABANCI, HEYECANLI SEÇİM İÇİN BÜYÜK KULÜP'TEYDİ.
ALİ GÜRSOY
MONİK İPEKEL
ARZU-TAYFUN ÇEBİ
ORHAN KEÇELİ
SEDA GÜLER
BURAK DEMİRCİOĞLU
Büyük Kulüp’te kazanan Yılmaz oldu!
Türkiye'nin en eski sosyal kulübü olan Büyük Kulüp başkanlığına Talat Yılmaz seçildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı seçimde iş dünyasının seçkin simaları kendi adaylarına destek oldular.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.