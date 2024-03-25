Sabancı'nın Bebek turu...

Geçtiğimiz yıl ailesiyle birlikte Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, Bebek'te objektiflere yansıdı.

Giriş: 25 Mart 2024 Pazartesi

İŞ İNSANI ALİ SABANCI BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPARKEN OBJEKTİFLERE YANSIDI.

GEÇTİĞİMİZ YIL YUNANİSTAN'DA TEKNE KAZASI GEÇİREN SABANCI'NIN TEDAVİLERİNİN ARDINDAN OLDUKÇA İYİ OLDUĞU GÖZDEN KAÇMADI.

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

Sabancı'nın Bebek turu...

Geçtiğimiz yıl ailesiyle birlikte Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, Bebek'te objektiflere yansıdı.

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