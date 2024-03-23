Yakın dostlar yemeğe çıktı

Yakın aile dostları Sanem-Ralf Tezman, Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan çifti akşam yemeğeinde bir araya geldi.

Giriş: 23 Mart 2024 Cumartesi

NESLİŞAH-ENGİN ALTAN DÜZYATAN, SANEM-RALF TEZMAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN, SANEM TEZMAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN, SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

Yakın dostlar yemeğe çıktı

Yakın aile dostları Sanem-Ralf Tezman, Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan çifti akşam yemeğeinde bir araya geldi.

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Yakın aile dostları Sanem-Ralf Tezman, Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan çifti akşam yemeğeinde bir araya geldi.
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