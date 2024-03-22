Sanatçılarla özel akşam...

Kosta Rika'da ATV kazası geçirerek sevenlerini korkutan Elif Dürüst, tedavi sonrası sosyal yaşamına geri dönerek sanatçı arkadaşlarıyla yemekte bir araya geldi.

Giriş: 22 Mart 2024 Cuma

ELİF DÜRÜST SANATÇI DOSTLARIYLA BİRLİKTE YEMEK YEDİ.

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ARDAN ÖZMENOĞLU, ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

Sanatçılarla özel akşam...

Kosta Rika'da ATV kazası geçirerek sevenlerini korkutan Elif Dürüst, tedavi sonrası sosyal yaşamına geri dönerek sanatçı arkadaşlarıyla yemekte bir araya geldi.

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