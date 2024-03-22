Kosta Rika'da ATV kazası geçirerek sevenlerini korkutan Elif Dürüst, tedavi sonrası sosyal yaşamına geri dönerek sanatçı arkadaşlarıyla yemekte bir araya geldi.
Giriş: 22 Mart 2024 Cuma
ELİF DÜRÜST SANATÇI DOSTLARIYLA BİRLİKTE YEMEK YEDİ.
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ARDAN ÖZMENOĞLU, ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Sanatçılarla özel akşam...
Kosta Rika'da ATV kazası geçirerek sevenlerini korkutan Elif Dürüst, tedavi sonrası sosyal yaşamına geri dönerek sanatçı arkadaşlarıyla yemekte bir araya geldi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.