Parıltı Derneği'nden iftar daveti

Görme engelli çocukların topluma kazandırılması ve onların kendi yaşıtları ile daha adil bir eğitim alabilmeleri için her sene organize ettiği Parıltı Derneği iftar yemeği bu yılda üyelerle birlikte gerçekleştirildi.

Giriş: 20 Mart 2024 Çarşamba

NEŞE VE EROL GÖNÜL ÇİFTİ DAVETTE KOUKLARLA SOHBET ETTİLER.

DERNEK ÜYELERİNDEN BERRİN ZORLU ÖZEL GECEDE YER ALDI.

ASUMAN-TAHSİN TOKGÖZ ÇİFTİ DERNEĞE DESTEK OLMAK İÇİN İFTAR DAVETİNDEYDİ.

MONİK VE REYHAN İPEKEL DAVETE BİRLİKTE KATILDI.

SİBEL KERİMOĞLU

SONGÜL ÖZSAN

JALE ÖZTARHAN

GENEL

Parıltı Derneği'nden iftar daveti

Görme engelli çocukların topluma kazandırılması ve onların kendi yaşıtları ile daha adil bir eğitim alabilmeleri için her sene organize ettiği Parıltı Derneği iftar yemeği bu yılda üyelerle birlikte gerçekleştirildi.

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Parıltı Derneği'nden iftar daveti

Görme engelli çocukların topluma kazandırılması ve onların kendi yaşıtları ile daha adil bir eğitim alabilmeleri için her sene organize ettiği Parıltı Derneği iftar yemeği bu yılda üyelerle birlikte gerçekleştirildi.
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