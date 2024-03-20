Görme engelli çocukların topluma kazandırılması ve onların kendi yaşıtları ile daha adil bir eğitim alabilmeleri için her sene organize ettiği Parıltı Derneği iftar yemeği bu yılda üyelerle birlikte gerçekleştirildi.
Giriş: 20 Mart 2024 Çarşamba
NEŞE VE EROL GÖNÜL ÇİFTİ DAVETTE KOUKLARLA SOHBET ETTİLER.
DERNEK ÜYELERİNDEN BERRİN ZORLU ÖZEL GECEDE YER ALDI.
ASUMAN-TAHSİN TOKGÖZ ÇİFTİ DERNEĞE DESTEK OLMAK İÇİN İFTAR DAVETİNDEYDİ.
MONİK VE REYHAN İPEKEL DAVETE BİRLİKTE KATILDI.
SİBEL KERİMOĞLU
SONGÜL ÖZSAN
JALE ÖZTARHAN
GENEL
Parıltı Derneği'nden iftar daveti
Görme engelli çocukların topluma kazandırılması ve onların kendi yaşıtları ile daha adil bir eğitim alabilmeleri için her sene organize ettiği Parıltı Derneği iftar yemeği bu yılda üyelerle birlikte gerçekleştirildi.
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