Bebek'te hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Raif Dinçkök, Banu Çarmıklı ve Vedat Alaton hafta sonu İstanbul'un elit semti Bebek'te objektiflere yansıdılar.

Giriş: 18 Mart 2024 Pazartesi

RAİF DİNÇKÖK OĞLU İLE BİRLİKTE BEBEK'TEYDİ...

RAİF DİNÇKÖK

RAİF DİNÇKÖK

BANU ÇARMIKLI BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.

BANU ÇARMIKLI DAMADI MURAT GEZER İLE BEBEK'TE GÖRÜŞTÜ.

BANU ÇARMIKLI, MURAT GEZER

MURAT GEZER

VEDAT ALATON VE EŞİ SEDA HANIM BEBEK'TE BİRLİKTE SPOR YAPTILAR.

VEDAT-SEDA ALATON

VEDAT-SEDA ALATON

Bebek'te hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Raif Dinçkök, Banu Çarmıklı ve Vedat Alaton hafta sonu İstanbul'un elit semti Bebek'te objektiflere yansıdılar.

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