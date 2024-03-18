İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Raif Dinçkök, Banu Çarmıklı ve Vedat Alaton hafta sonu İstanbul'un elit semti Bebek'te objektiflere yansıdılar.
Giriş: 18 Mart 2024 Pazartesi
RAİF DİNÇKÖK OĞLU İLE BİRLİKTE BEBEK'TEYDİ...
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
BANU ÇARMIKLI BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
BANU ÇARMIKLI DAMADI MURAT GEZER İLE BEBEK'TE GÖRÜŞTÜ.
BANU ÇARMIKLI, MURAT GEZER
MURAT GEZER
VEDAT ALATON VE EŞİ SEDA HANIM BEBEK'TE BİRLİKTE SPOR YAPTILAR.
VEDAT-SEDA ALATON
VEDAT-SEDA ALATON
Bebek'te hafta sonu...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Raif Dinçkök, Banu Çarmıklı ve Vedat Alaton hafta sonu İstanbul'un elit semti Bebek'te objektiflere yansıdılar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.