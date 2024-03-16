İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, Türkiye'de fotoğraf alanının yaşayan en önemli figürlerinden birisi olan Ozan Sağdıç'ı 'Fotoğrafçının Tanıklığı' sergisiyle ağırladı.
Giriş: 16 Mart 2024 Cumartesi
SANATÇI OZAN SAĞDIÇ VE İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI SERGİDE BİR ARAYA GELDİLER.
OZAN SAĞDIÇ, OYA ECZACIBAŞI
OZAN SAĞDIÇ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
'Fotoğrafçının Tanıklığı' sergisi...
İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, Türkiye'de fotoğraf alanının yaşayan en önemli figürlerinden birisi olan Ozan Sağdıç'ı 'Fotoğrafçının Tanıklığı' sergisiyle ağırladı.
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