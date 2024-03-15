Başarım Sensin Derneği, öğrencilerinin eğitim fonuna katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir iftar davetine imza attı.
Giriş: 15 Mart 2024 Cuma
ŞULE ARGÜDER, FİGEN KIRAL, YEŞİM MANAV, ÖZGE ARGÜDER SANDER
FİGEN KIRAL
ÖZGE ARGÜDER SANDER, ŞULE ARGÜDER
ÖZGE ARGÜDER SANDER
SİBEL KERİMOĞLU
ŞULE ARGÜDER
PARİS BIÇAKÇI
MİNE AKSU
GENEL
Başarım Sensin Derneği'nden anlamlı davet...
Başarım Sensin Derneği, öğrencilerinin eğitim fonuna katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir iftar davetine imza attı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.