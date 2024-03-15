Başarım Sensin Derneği'nden anlamlı davet...

Başarım Sensin Derneği, öğrencilerinin eğitim fonuna katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir iftar davetine imza attı.

Giriş: 15 Mart 2024 Cuma

ŞULE ARGÜDER, FİGEN KIRAL, YEŞİM MANAV, ÖZGE ARGÜDER SANDER

FİGEN KIRAL

ÖZGE ARGÜDER SANDER, ŞULE ARGÜDER

ÖZGE ARGÜDER SANDER

SİBEL KERİMOĞLU

ŞULE ARGÜDER

PARİS BIÇAKÇI

MİNE AKSU

GENEL

Başarım Sensin Derneği'nden anlamlı davet...

Başarım Sensin Derneği, öğrencilerinin eğitim fonuna katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir iftar davetine imza attı.

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