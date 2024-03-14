TEMA-K Gönüllüleri, TEMA Vakfı yararına iftar yemeği düzenledi. Yemekten elde edilen gelir ile TEMA Vakfı'nın doğa eğitim programlarına destek verildi.
Giriş: 14 Mart 2024 Perşembe
FATİH-ESRA ÖZTÜRK
PINAR TALAY
ÖZNUR YAKIN
TUĞBA DEVELİ, BURUCU MAZICIOĞLU
BORA-ASLI, HASAN PEHLİVANLAR
NEŞE SERT
FULYA NAYMAN
SEDA GÜLER
RABİA KURŞUN
ZEYNEP GERMEN
GENEL
GENEL
GENEL
TEMA-K Gönüllüleri iftar yemeğinde...
TEMA-K Gönüllüleri, TEMA Vakfı yararına iftar yemeği düzenledi. Yemekten elde edilen gelir ile TEMA Vakfı'nın doğa eğitim programlarına destek verildi.
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