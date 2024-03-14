TEMA-K Gönüllüleri iftar yemeğinde...

TEMA-K Gönüllüleri, TEMA Vakfı yararına iftar yemeği düzenledi. Yemekten elde edilen gelir ile TEMA Vakfı'nın doğa eğitim programlarına destek verildi.

Giriş: 14 Mart 2024 Perşembe

FATİH-ESRA ÖZTÜRK

PINAR TALAY

ÖZNUR YAKIN

TUĞBA DEVELİ, BURUCU MAZICIOĞLU

BORA-ASLI, HASAN PEHLİVANLAR

NEŞE SERT

FULYA NAYMAN

SEDA GÜLER

RABİA KURŞUN

ZEYNEP GERMEN

GENEL

GENEL

GENEL

TEMA-K Gönüllüleri iftar yemeğinde...

TEMA-K Gönüllüleri, TEMA Vakfı yararına iftar yemeği düzenledi. Yemekten elde edilen gelir ile TEMA Vakfı'nın doğa eğitim programlarına destek verildi.

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