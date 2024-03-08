Tarihi atmosferde mitolojik gece...

Ceren Yılmaz ve İrem Öztürk Demir'in yeni mücevher koleksiyonu 'Divinity', mitoloji temalı etkinlikte görücüye çıktı. Bu özel akşamı, Ceremoonia'nın kurucuları Celine Miras ve Naz Alatlı organize etti

Giriş: 08 Mart 2024 Cuma

GECEYE DAVET EDİLEN ÜNLÜ OYUNCU SİNEM KOBAL, CEREN YILMAZ'IN REHBERLİĞİNDE YENİ KOLEKSİYONU DENEDİ

ETEL BALER, CEREN - HASAN YILMAZ

CEREN YILMAZ, CELİNE MİRAS

CELİNE MİRAS, GECEDE EMEĞİ GEÇEN İSİMLERDEN...

GENEL

CELİNE MİRAS

Tarihi atmosferde mitolojik gece...

Ceren Yılmaz ve İrem Öztürk Demir'in yeni mücevher koleksiyonu 'Divinity', mitoloji temalı etkinlikte görücüye çıktı. Bu özel akşamı, Ceremoonia'nın kurucuları Celine Miras ve Naz Alatlı organize etti

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