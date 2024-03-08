Ceren Yılmaz ve İrem Öztürk Demir'in yeni mücevher koleksiyonu 'Divinity', mitoloji temalı etkinlikte görücüye çıktı. Bu özel akşamı, Ceremoonia'nın kurucuları Celine Miras ve Naz Alatlı organize etti
Giriş: 08 Mart 2024 Cuma
GECEYE DAVET EDİLEN ÜNLÜ OYUNCU SİNEM KOBAL, CEREN YILMAZ'IN REHBERLİĞİNDE YENİ KOLEKSİYONU DENEDİ
ETEL BALER, CEREN - HASAN YILMAZ
CEREN YILMAZ, CELİNE MİRAS
CELİNE MİRAS, GECEDE EMEĞİ GEÇEN İSİMLERDEN...
GENEL
CELİNE MİRAS
Tarihi atmosferde mitolojik gece...
Ceren Yılmaz ve İrem Öztürk Demir'in yeni mücevher koleksiyonu 'Divinity', mitoloji temalı etkinlikte görücüye çıktı. Bu özel akşamı, Ceremoonia'nın kurucuları Celine Miras ve Naz Alatlı organize etti
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