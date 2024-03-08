MELDA KOSİF, SANEM TEZMAN, FULYA ÖZKANCA, MELİSA MUTLU VE HANDE GAMGAM KADINLAR GECESİNDE BİRLİKTE EĞLENDİLER
GENEL
SANEM TEZMAN
MELDA KOSİF
Melda Kosif, Sanem Tezman, Fulya Özkanca ve Hande Gamgam eğlenceli gecelerini 'kadınlar gecesi' notuyla paylaştılar.
Caroline Koç
Nevbahar Koç
Ronit Gülcan
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