Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan ve yakın dostları Ronit Gülcan ve Esra Dinçkök'le birlikte Bali'de tatil yaptı.
Giriş: 08 Mart 2024 Cuma
ALARA KOÇİBEY VE KIZI YASMİN PARİS UZAN BALİ'DE FİL ÜSTÜNDE GEZİNTİYE ÇIKTI.
ALARA KOÇİBEY, YASMİN ESRA DİNÇKÖK PARİS UZAN
RONİT GÜLCAN ARINMAK İÇİN KUTSAL SUDA YIKANDI
ALARA KOÇİBEY VE ESRA DİNÇKÖK OKYANUSTA BİRLİKTE POZ VERDİLER.
ALARA KOÇİBEY, YASMİN ESRA DİNÇKÖK PARİS UZAN
Dostlarıyla Bali'de tatil yaptılar...
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan ve yakın dostları Ronit Gülcan ve Esra Dinçkök'le birlikte Bali'de tatil yaptı.
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