Dostlarıyla Bali'de tatil yaptılar...

Tarihi atmosferde mitolojik gece...

Ceren Yılmaz ve İrem Öztürk Demir'in yeni mücevher koleksiyonu 'Divinity’, mitoloji temalı etkinlikte görücüye çıktı. Bu özel akşamı, Ceremoonia'nın kurucuları Celine Miras ve Naz Alatlı organize etti