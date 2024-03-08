İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, sanat eğitiminde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla, yeteneğini ve sanatsal bakış açısını geliştirmek isteyen genç kızlar için "Bir Hayalin İzinde" projesini başlattı.
Giriş: 08 Mart 2024 Cuma
OYA ECZACIBAŞI, KADINLAR GÜNÜ'NDE BİR HAYALİN İZİNDE PROJESİNİ TANITTI.
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI, ALPER ŞENGÜL
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
Kadınlar Günü’nde 'Bir Hayalin İzinde'...
İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, sanat eğitiminde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla, yeteneğini ve sanatsal bakış açısını geliştirmek isteyen genç kızlar için "Bir Hayalin İzinde" projesini başlattı.
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