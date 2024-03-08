Kadınlar Günü’nde 'Bir Hayalin İzinde'... İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, sanat eğitiminde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla, yeteneğini ve sanatsal bakış açısını geliştirmek isteyen genç kızlar için "Bir Hayalin İzinde" projesini başlattı.