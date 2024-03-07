Cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen mücevher tutkunu ünlü simaları Dubai'de gerçekleşen koleksiyon davetinde bir araya geldiler.
Giriş: 07 Mart 2024 Perşembe
ÖZNUR YAKIN VE MERT EGE KÖSE DUBAİ'DE GERÇEKLEŞEN ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR.
PERVİN ERSOY DUBAİ'DEKİ ŞIK ETKİNLİĞE KATILDI.
FİGEN KIRAL
ASLI PEHLİVANLAR
BURCU HATTAT
ESRA ÖZTÜRK
GENEL
GENEL
GENEL
Işıltılı tasarımlara şık davet
Cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen mücevher tutkunu ünlü simaları Dubai'de gerçekleşen koleksiyon davetinde bir araya geldiler.
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