Işıltılı tasarımlara şık davet

Cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen mücevher tutkunu ünlü simaları Dubai'de gerçekleşen koleksiyon davetinde bir araya geldiler.

Giriş: 07 Mart 2024 Perşembe

ÖZNUR YAKIN VE MERT EGE KÖSE DUBAİ'DE GERÇEKLEŞEN ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR.

PERVİN ERSOY DUBAİ'DEKİ ŞIK ETKİNLİĞE KATILDI.

FİGEN KIRAL

ASLI PEHLİVANLAR

BURCU HATTAT

ESRA ÖZTÜRK

GENEL

GENEL

GENEL

Işıltılı tasarımlara şık davet

Cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen mücevher tutkunu ünlü simaları Dubai'de gerçekleşen koleksiyon davetinde bir araya geldiler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Zarif tercihler...

Caroline Koç
Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Işıltılı tasarımlara şık davet

Cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen mücevher tutkunu ünlü simaları Dubai'de gerçekleşen koleksiyon davetinde bir araya geldiler.
"Hiçbir şey beni durduramaz"

Geçtiğimiz yaz aylarında dünya turnesinden önce ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirip hastaneye kaldırılan ve 4 gün boyunca komada kalan Madonna, o zor günleri anlattı; "Hiçbir şey beni durduramaz"
Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel eser...

Sanatçı Zühtü Müridoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin 50’nci yılına ithafen hazırladığı heykel, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Özel gecede gastronomik deneyim...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri şık davetle özel bir gastronomik deneyim yaşadılar.
Spor tutkunları...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan ve Aslışah Alkoçlar Demirağ spor yaptıkları anları sosyal medya hesabından takipçileri için paylaştılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.