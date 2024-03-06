YEKÜV Vakfı yöneticileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla cemiyet hayatının önde gelen kadınları ve modacı Atıl Kutoğlu ile birlikte eğitime destek vermek amacıyla bir araya geldiler.
Giriş: 06 Mart 2024 Çarşamba
YEKÜV BAŞKANI TÜLAY ERKAN
ATIL KUTOĞLU EĞİTİME DESTEK AMACIYLA YEKÜV DERNEĞİ ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.
AYŞEGÜL TOPLUSOY
YELDA GÜRAL
SELMA TÜRKEŞ
FULYA EYİLİK
GENEL
Güçlü kadınlardan “Eğitime Destek”
YEKÜV Vakfı yöneticileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla cemiyet hayatının önde gelen kadınları ve modacı Atıl Kutoğlu ile birlikte eğitime destek vermek amacıyla bir araya geldiler.
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