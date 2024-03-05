Afazi ve Demans hastalığıyla mücadele eden ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis'in eşi Emma Heming, hafta sonu gördüğü gazete manşetlerine isyan ederek 'Kocamda neşe kalmadığı yalan' dedi.
Giriş: 05 Mart 2024 Salı
BRUCE WILLIS-EMMA HEMING
BRUCE WILLIS-EMMA HEMING
BRUCE WILLIS-EMMA HEMING
BRUCE WILLIS-EMMA HEMING
BRUCE WILLIS-EMMA HEMING
BRUCE WILLIS-EMMA HEMING
BRUCE WILLIS-EMMA HEMING
BRUCE WILLIS
BRUCE WILLIS
BRUCE WILLIS
BRUCE WILLIS
"Bu manşetleri durdurun"
Afazi ve Demans hastalığıyla mücadele eden ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis'in eşi Emma Heming, hafta sonu gördüğü gazete manşetlerine isyan ederek 'Kocamda neşe kalmadığı yalan' dedi.
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