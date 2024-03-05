Sanatın Ruhu'na 'Akpınar' ile başlıyor...

Kosta Rika'da ATV kazası geçirerek sevenlerini korkutan Elif Dürüst, tedavi sonrası sanat programına usta oyuncu Metin Akpınar ile başladı.

Giriş: 05 Mart 2024 Salı

ELİF DÜRÜST'ÜN YENİ KONUĞU USTA OYUNCU METİN AKPINAR OLDU

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

Sanatın Ruhu'na 'Akpınar' ile başlıyor...

Kosta Rika'da ATV kazası geçirerek sevenlerini korkutan Elif Dürüst, tedavi sonrası sanat programına usta oyuncu Metin Akpınar ile başladı.

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Sanatın Ruhu'na 'Akpınar' ile başlıyor...

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