Sanatın Ruhu'na 'Akpınar' ile başlıyor...

Sabancı'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı...

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir mesaj yayınladı. Güler Sabancı mesajında, “Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan genç kadın oranına sahip ülke konumunda. Bu tabloyu pozitif yönde değiştirmek için hepimizin yapabilecekleri var.” dedi.