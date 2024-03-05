Kosta Rika'da ATV kazası geçirerek sevenlerini korkutan Elif Dürüst, tedavi sonrası sanat programına usta oyuncu Metin Akpınar ile başladı.
Giriş: 05 Mart 2024 Salı
ELİF DÜRÜST'ÜN YENİ KONUĞU USTA OYUNCU METİN AKPINAR OLDU
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Sanatın Ruhu'na 'Akpınar' ile başlıyor...
Kosta Rika'da ATV kazası geçirerek sevenlerini korkutan Elif Dürüst, tedavi sonrası sanat programına usta oyuncu Metin Akpınar ile başladı.
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