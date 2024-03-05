İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları "Kent Manzaraları" isimli resim sergisinde bir araya geldiler.
Giriş: 05 Mart 2024 Salı
BERNA YILMAZ, PROF. DR. M. NECMETTİN ATSÜ, CEREN YILMAZ VE DENİZHAN ÖZER SERGİ DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİLER.
CEREN YILMAZ VE BERNA YILMAZ
DENİZHAN ÖZER
PROF. DR. M. NECMETTİN ATSÜ SANATÇI DENİZHAN ÖZER'E PLAKETİNİ TAKDİM ETTİ.
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
"Kent Manzaraları" sergisi...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları "Kent Manzaraları" isimli resim sergisinde bir araya geldiler.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.