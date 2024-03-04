Resim ve heykel sanatçısı Cengiz Yatağan, parfüm tutkusundan ilham alarak tasarladığı yeni kokularını anlattı
Giriş: 04 Mart 2024 Pazartesi
CENGİZ YATAĞAN
CENGİZ YATAĞAN
GENEL
GENEL
GENEL
Ünlü sanatçıdan ikonik parfümler...
Resim ve heykel sanatçısı Cengiz Yatağan, parfüm tutkusundan ilham alarak tasarladığı yeni kokularını anlattı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.