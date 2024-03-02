Celal-Şebnem Çapa çifti aile dostları Arzu-Murat Atabarut ve Osman Çarmıklı ile yemekte bir araya geldiler.
Giriş: 02 Mart 2024 Cumartesi
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA, OSMAN ÇARMIKLI, ARZU-MURAT ATABARUT
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA, ARZU-MURAT ATABARUT
ŞEBNEM ÇAPA, ARZU ATABARUT
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
Dostlarıyla yemek yediler...
Celal-Şebnem Çapa çifti aile dostları Arzu-Murat Atabarut ve Osman Çarmıklı ile yemekte bir araya geldiler.
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