İnternet üzerinden programa başlayan Psikolog Pınar Sabancı, ilk bölüm konuğu Prof. Dr. Özgür Demirtaş oldu.
Giriş: 01 Mart 2024 Cuma
PINAR SABANCI'NIN YENİ PROGRAMININ KONUĞU PRO. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ OLDU.
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
Sabancı'dan yeni program
İnternet üzerinden programa başlayan Psikolog Pınar Sabancı, ilk bölüm konuğu Prof. Dr. Özgür Demirtaş oldu.
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