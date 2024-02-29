Türk müziğinin seçkin temsilcilerinden, klasik Türk müziğini yaşatmak için çalışmalar yürüten Musiki Eğitim Vakfı, "Canan Okuyor" konseri ile müzikseverleri Türk müziğinin eşsiz eserleri ile buluşturdu.
Giriş: 29 Şubat 2024 Perşembe
MUSIKİ EĞİTİM VAKFI KURUCUSU SANATÇI FİKRET ERKAYA
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN ÖZEL KONSERE KATILDI.
FERYAL GÜLMAN DERNEĞİN KONSERDE MÜZİK DİNLEDİ.
BEYZA UYANOĞLU
GENEL
Musiki Eğitim Vakfı’ndan özel konser...
Türk müziğinin seçkin temsilcilerinden, klasik Türk müziğini yaşatmak için çalışmalar yürüten Musiki Eğitim Vakfı, "Canan Okuyor" konseri ile müzikseverleri Türk müziğinin eşsiz eserleri ile buluşturdu.
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