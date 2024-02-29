Musiki Eğitim Vakfı’ndan özel konser... Türk müziğinin seçkin temsilcilerinden, klasik Türk müziğini yaşatmak için çalışmalar yürüten Musiki Eğitim Vakfı, "Canan Okuyor" konseri ile müzikseverleri Türk müziğinin eşsiz eserleri ile buluşturdu.