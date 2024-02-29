İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ömer Dinçkök ve Emra ile Oğuz Çarmıklı Bebek'te dolaşırken objektiflere yansıdılar.
Giriş: 29 Şubat 2024 Perşembe
ÖMER DİNÇKÖK BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI
ÖMER DİNÇKÖK
ÖMER DİNÇKÖK
EMRA VE OĞUZ ÇARMIKLI BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR.
EMRA, OĞUZ ÇARMIKLI
EMRA, OĞUZ ÇARMIKLI
Caddelerde dolaştılar...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ömer Dinçkök ve Emra ile Oğuz Çarmıklı Bebek'te dolaşırken objektiflere yansıdılar.
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