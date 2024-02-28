Dilek Sabancı, ünlü modacı Atıl Kutoğlu ve yakın dostlarıyla Avusturya'da akşam yemeğinde buluştu.
Giriş: 28 Şubat 2024 Çarşamba
DİLEK SABANCI YAKIN DOSTLARIYLA AVUSTURYA'DA AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER.
NADIA WEISS, NICOLE ADLER, MICHAELA ERNST
MICHAELA ERNST, PRENS AKI VON SCHWARZENBERG, MARIA RAUCH KALLAT
DİLEK SABANCI, ATIL KUTOĞLU, PRENSES FRANCESCA VON SCHWARZENBERG
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
Avusturya’da akşam yemeği...
Dilek Sabancı, ünlü modacı Atıl Kutoğlu ve yakın dostlarıyla Avusturya'da akşam yemeğinde buluştu.
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