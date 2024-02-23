Şık davette buluştular

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları özel davette bir araya geldiler.

Giriş: 23 Şubat 2024 Cuma

MELİSA TAPAN

HAKAN-EVELİZE KOSİF

BİLGÜN DERELİ

LEYLA ALATON 

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

PERVİN ERSOY

Şık davette buluştular

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları özel davette bir araya geldiler.

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Şık davette buluştular

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları özel davette bir araya geldiler.
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