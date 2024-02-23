İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları özel davette bir araya geldiler.
Giriş: 23 Şubat 2024 Cuma
MELİSA TAPAN
HAKAN-EVELİZE KOSİF
BİLGÜN DERELİ
LEYLA ALATON
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
PERVİN ERSOY
Şık davette buluştular
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları özel davette bir araya geldiler.
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