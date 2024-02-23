Beyonce, Super Bowl akşamı duyurduğu "Texas Hold 'Em" şarkısıyla Billboard'un country şarkıları listesinde zirveye yerleşen ilk siyahi kadın oldu
Giriş: 23 Şubat 2024 Cuma
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
Beyonce tarihe adını yazdırdı!
Beyonce, Super Bowl akşamı duyurduğu "Texas Hold 'Em" şarkısıyla Billboard'un country şarkıları listesinde zirveye yerleşen ilk siyahi kadın oldu
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