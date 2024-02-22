Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, sanatçı Ahmet Güneştekin'in yeni sergisini ziyaret etti.
Giriş: 22 Şubat 2024 Perşembe
LEYLA ALATON SANATÇI AHMET GÜNEŞTEKİN'İN SERGİSİNİ ZİYARET ETTİ.
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Alaton'un sanat turu...
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, sanatçı Ahmet Güneştekin'in yeni sergisini ziyaret etti.
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