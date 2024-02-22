Şık koleksiyon daveti...

İş ve cemiyet hayatının modasever isimleri yeni marka yüzü ve koleksiyonların tanıtıldığı gecede bir araya geldiler.

Giriş: 22 Şubat 2024 Perşembe

BÜŞRA ORAKÇIOĞLU, MERT DEMİR VE ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU DAVETE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR.

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

MERT DEMİR,SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

YÜKSEL MERMER

BÜŞRA ORAKÇIOĞLU

BÜŞRA ORAKÇIOĞLU,MERT DEMİR

Şık koleksiyon daveti...

İş ve cemiyet hayatının modasever isimleri yeni marka yüzü ve koleksiyonların tanıtıldığı gecede bir araya geldiler.

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Şık koleksiyon daveti...

İş ve cemiyet hayatının modasever isimleri yeni marka yüzü ve koleksiyonların tanıtıldığı gecede bir araya geldiler.
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