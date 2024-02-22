İş ve cemiyet hayatının modasever isimleri yeni marka yüzü ve koleksiyonların tanıtıldığı gecede bir araya geldiler.
Giriş: 22 Şubat 2024 Perşembe
BÜŞRA ORAKÇIOĞLU, MERT DEMİR VE ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU DAVETE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR.
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
MERT DEMİR,SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
YÜKSEL MERMER
BÜŞRA ORAKÇIOĞLU
BÜŞRA ORAKÇIOĞLU,MERT DEMİR
Şık koleksiyon daveti...
İş ve cemiyet hayatının modasever isimleri yeni marka yüzü ve koleksiyonların tanıtıldığı gecede bir araya geldiler.
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