Şebnem-Celal Çapa çifti oğulları Emre Çapa ve gelinleri Miray Beşli Çapa'nın yeni yaşalarını birlikte kutladılar.
Giriş: 20 Şubat 2024 Salı
ŞEBNEM VE CELAL ÇAPA ÇİFTİ OĞULLARI EMRE ÇAPA VE GELİNLERİ MİRAY BEŞLİ ÇAPA'NIN YENİ YAŞINI KUTLADILAR.
ŞEBNEM ÇAPA, EMRE-MİRAY BEŞLİ ÇAPA
EMRE-MİRAY BEŞLİ ÇAPA
EMRE-MİRAY BEŞLİ ÇAPA
EMRE-MİRAY BEŞLİ ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
Çifte kutlama
Şebnem-Celal Çapa çifti oğulları Emre Çapa ve gelinleri Miray Beşli Çapa'nın yeni yaşalarını birlikte kutladılar.
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