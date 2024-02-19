Kuruluşu Cumhuriyet tarihinden önceye dayanan Büyük Kulüp'ü seçim heyecanı sardı, Kulüp'ün başkan adayları arasında olan Melih Tavukçuoğlu özel bir davet verdi.
Giriş: 19 Şubat 2024 Pazartesi
MELİH TAVUKÇUOĞLU
PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN, MELİH TAVUKÇUOĞLU
BURAK DEMİRCİOĞLU
DERYA-ASLAN ADIGÜZEL
SEDA, POYRAZ GÜLER
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Seçim heyecanı...
Kuruluşu Cumhuriyet tarihinden önceye dayanan Büyük Kulüp'ü seçim heyecanı sardı, Kulüp'ün başkan adayları arasında olan Melih Tavukçuoğlu özel bir davet verdi.
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