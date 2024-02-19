ABD'li milyarder iş insanı ve yatırımcı Nelson Peltz'in kızı ve aynı zamanda Victoria - David Beckham'ın gelini olan Nicola Peltz, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından genç ve sağlıklı olduğu halde çalışmamakla suçlandı. Peltz, kendisini eleştirenlere isyan etti.
Giriş: 19 Şubat 2024 Pazartesi
BROKLYN BECKHAM-NICOLE PELTZ
BROKLYN BECKHAM-NICOLE PELTZ
BROKLYN BECKHAM-NICOLE PELTZ
BROKLYN BECKHAM-NICOLE PELTZ
BROKLYN BECKHAM-NICOLE PELTZ
BROKLYN BECKHAM-NICOLE PELTZ
BROKLYN BECKHAM-NICOLE PELTZ
BROKLYN BECKHAM-NICOLE PELTZ
BROKLYN BECKHAM-NICOLE PELTZ
BROKLYN BECKHAM-NICOLE PELTZ
BROKLYN BECKHAM-NICOLE PELTZ
BROKLYN BECKHAM-NICOLE PELTZ
BROKLYN BECKHAM-NICOLE PELTZ
BROKLYN BECKHAM-NICOLE PELTZ
Nicola Peltz eleştirilere isyan etti
ABD'li milyarder iş insanı ve yatırımcı Nelson Peltz'in kızı ve aynı zamanda Victoria - David Beckham'ın gelini olan Nicola Peltz, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından genç ve sağlıklı olduğu halde çalışmamakla suçlandı. Peltz, kendisini eleştirenlere isyan etti.
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