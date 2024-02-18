Yılmazlar'ın mutlu günü...

İş insanı Yalçın Kaya ve Aylin Yılmaz'ın kızları Ayşe Yılmaz, Onur İçcan ile nikah masasına oturdu.

Giriş: 18 Şubat 2024 Pazar

AYŞE YILMAZ VE ONUR İÇCAN ÇİFTİ DÜN AKŞAM GÖRKEMLİ BİR NİKAH TÖRENİYLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.

AHMET NUR-BERNA ÇEBİ

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ENİS-NERGİS PEKUYSAL

REYHAN İPEKEL, YASMİN GÜLMAN

ASLI GÜMÜŞEL

SERAP-VOLKAN SARI

YALÇIN KAYA-AYLİN YILMAZ, AYŞE-ONUR İÇCAN

AYŞE-ONUR İÇCAN

AYŞE-ONUR İÇCAN

GENEL

Yılmazlar'ın mutlu günü...

İş insanı Yalçın Kaya ve Aylin Yılmaz'ın kızları Ayşe Yılmaz, Onur İçcan ile nikah masasına oturdu.

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