İş insanı Yalçın Kaya ve Aylin Yılmaz'ın kızları Ayşe Yılmaz, Onur İçcan ile nikah masasına oturdu.
Giriş: 18 Şubat 2024 Pazar
AYŞE YILMAZ VE ONUR İÇCAN ÇİFTİ DÜN AKŞAM GÖRKEMLİ BİR NİKAH TÖRENİYLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
AHMET NUR-BERNA ÇEBİ
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK
ENİS-NERGİS PEKUYSAL
REYHAN İPEKEL, YASMİN GÜLMAN
ASLI GÜMÜŞEL
SERAP-VOLKAN SARI
YALÇIN KAYA-AYLİN YILMAZ, AYŞE-ONUR İÇCAN
AYŞE-ONUR İÇCAN
AYŞE-ONUR İÇCAN
GENEL
Yılmazlar'ın mutlu günü...
İş insanı Yalçın Kaya ve Aylin Yılmaz'ın kızları Ayşe Yılmaz, Onur İçcan ile nikah masasına oturdu.
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