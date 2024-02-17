Refik Anadol’dan 'Dünyanın Yankıları' sergisi...

Refik Anadol'un İngiltere'deki ilk büyük kişisel sergisi 'Dünyanın Yankıları'nı iş ve cemiyet hayatının sanatsever isimleri ziyaret etti.

Giriş: 17 Şubat 2024 Cumartesi

REFİK ANADOL İNGİLTERE'DE AÇTIĞI DÜNYANIN YANKILARI SERGİSİNİ AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERPENTINE CEO'SU BETTINA KOREK, SERPENTINE SANAT DİREKTÖRÜ HANS-ULRICH OBRIST ZİYARET ETTİ.

LONDRA TÜRKİYE BÜYKELÇİSİ KORAY ERTAŞ, AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, HALUK DİNÇER

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

Refik Anadol’dan 'Dünyanın Yankıları' sergisi...

Refik Anadol'un İngiltere'deki ilk büyük kişisel sergisi 'Dünyanın Yankıları'nı iş ve cemiyet hayatının sanatsever isimleri ziyaret etti.

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