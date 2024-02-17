LONDRA TÜRKİYE BÜYKELÇİSİ KORAY ERTAŞ, AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, HALUK DİNÇER
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Refik Anadol’dan 'Dünyanın Yankıları' sergisi...
Refik Anadol'un İngiltere'deki ilk büyük kişisel sergisi 'Dünyanın Yankıları'nı iş ve cemiyet hayatının sanatsever isimleri ziyaret etti.
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