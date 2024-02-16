Zarif tercihler...

CAROLINE KOÇ
Caroline Koç
Nevbahar Koç
Ronit Gülcan
Zaferin Rengi filminin galası geçtiğimiz akşam Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yapımcı, yönetmen Abdullah Oğuz’un ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Aylin Tahincioğlu
Tasarımcı Banu Bora ve iç mimar Rezzan Benardete ilk mağazalarını açarak moda tutkunlarını ağırladılar.
Bettina Machler, oğlu Can Hakko'nun 30. yaşını sosyal medya hesabından kutladı.
Oyuncu Hande Erçel, uzun süredir birlikte olduğu Hakan Sabancı ile fotoğraflarını yayınlayarak Sevgililer Günü'nü kutladı.
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.