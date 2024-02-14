Sabancı'ya sürpriz kutlama...

Nazlı Sabancı, genç iş insanı Hakan Sabancı'ya sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Giriş: 14 Şubat 2024 Çarşamba

GENÇ İŞ İNSANI HAKAN SABANCI YENİ YAŞINI YENGESİ NAZLI SABANCI'NIN SÜRPRİZYLE KUTLADI.

KERİM, HACI-NAZLI, HAKAN SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

NAZLI SABANCI

NAZLI SABANCI

Sabancı'ya sürpriz kutlama...

Nazlı Sabancı, genç iş insanı Hakan Sabancı'ya sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
İstanbul'da “Umut Denemesi” sergisi...

Ressam Kojo MARFO’nun küratörlüğünü Zeynep ÖZTÜRK’ün üstlendiği 'Umut Denemesi' sergisi ile ilk kez İstanbul’da açılarak sanatseverleri ağırladı.
İş dünyası Bebek'te

İş ve cemiyet hayatının tanınmışm iş insanlarınan Zafer Yıldırım ve Kazım-Irmak Köseoğlu çifti Bebek'te objektfilere yansıdılar.
Sabancı'ya sürpriz kutlama...

Nazlı Sabancı, genç iş insanı Hakan Sabancı'ya sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.
Koçibey'den duygusal paylaşım!

İç mimar Alara Koçibey, babası Renç Koçibey'i ölüm yıl dönümünde andı.
Dostlarıyla yeni yaşını kutladı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Feryal Gülman dostlarıyla birlikte doğum gününü kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.