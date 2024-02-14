Nazlı Sabancı, genç iş insanı Hakan Sabancı'ya sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.
Giriş: 14 Şubat 2024 Çarşamba
GENÇ İŞ İNSANI HAKAN SABANCI YENİ YAŞINI YENGESİ NAZLI SABANCI'NIN SÜRPRİZYLE KUTLADI.
KERİM, HACI-NAZLI, HAKAN SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
Sabancı'ya sürpriz kutlama...
Nazlı Sabancı, genç iş insanı Hakan Sabancı'ya sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.
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