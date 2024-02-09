İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneden inerken objektiflere yansıdı.
Giriş: 09 Şubat 2024 Cuma
İŞ İNSANI OYA ECZACIBAŞI BEBEK'TE TEKNEDEN İNERKEN OBJEKTİFLERE YANSIDI.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BABASI PROF. DR. TURHAN ESENER'İ KAYBETMENİN ACISINI YAŞAYAN OYA ECZACIBAŞI İŞLERİNİ HALLETMEK ÜZERE BEBEK'TEYDİ.
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
Eczacıbaşı Bebek'te...
İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneden inerken objektiflere yansıdı.
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