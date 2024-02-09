Eczacıbaşı Bebek'te...

İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneden inerken objektiflere yansıdı.

Giriş: 09 Şubat 2024 Cuma

İŞ İNSANI OYA ECZACIBAŞI BEBEK'TE TEKNEDEN İNERKEN OBJEKTİFLERE YANSIDI.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BABASI PROF. DR. TURHAN ESENER'İ KAYBETMENİN ACISINI YAŞAYAN OYA ECZACIBAŞI İŞLERİNİ HALLETMEK ÜZERE BEBEK'TEYDİ.

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

Eczacıbaşı Bebek'te...

İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneden inerken objektiflere yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Caddelerde koyu sohbet

Ronit Gülcan Bebek'te bir arkadaşıyla bir araya gelerek sohbet etti.
Eczacıbaşı Bebek'te...

İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneden inerken objektiflere yansıdı.
Zirvede sıcak defile

Dünyaca ünlü top modeller St.Moritz’de gerçekleşen özel defile için zirvede yürüdüler.
Kutoğlu, Viktor Lazlo’yla buluştu!

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu, Belçika asıllı ünlü şarkıcı yazar Viktor Lazlo’yla buluştu.
Hanımların cadde turu...

Cemiyet hayatının ünlü simaları, Bebek'te güzel havanın keyfini çıkardı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.