Bebekleriyle caddeyi dolaştılar...

İş insanı Tal Garih ve eşi Ceylan Garih bebekleriyle ilk kez Bebek'te objektiflere yansıdılar.

Giriş: 08 Şubat 2024 Perşembe

TAL VE CEYLAN GARİH ÇİFTİ BEBEKLERİYLE BOĞAZ'DA YÜRÜYÜŞ YAPTILAR.

TAL- CEYLAN GARİH

TAL- CEYLAN GARİH

TAL- CEYLAN GARİH

TAL- CEYLAN GARİH

TAL- CEYLAN GARİH

TAL GARİH

Bebekleriyle caddeyi dolaştılar...

İş insanı Tal Garih ve eşi Ceylan Garih bebekleriyle ilk kez Bebek'te objektiflere yansıdılar.

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