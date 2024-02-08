İş insanı Tal Garih ve eşi Ceylan Garih bebekleriyle ilk kez Bebek'te objektiflere yansıdılar.
Giriş: 08 Şubat 2024 Perşembe
TAL VE CEYLAN GARİH ÇİFTİ BEBEKLERİYLE BOĞAZ'DA YÜRÜYÜŞ YAPTILAR.
TAL- CEYLAN GARİH
TAL- CEYLAN GARİH
TAL- CEYLAN GARİH
TAL- CEYLAN GARİH
TAL- CEYLAN GARİH
TAL GARİH
Bebekleriyle caddeyi dolaştılar...
İş insanı Tal Garih ve eşi Ceylan Garih bebekleriyle ilk kez Bebek'te objektiflere yansıdılar.
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