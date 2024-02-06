Depremin yıl dönümünde acıyı paylaştılar...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenleri andılar.

Giriş: 06 Şubat 2024 Salı

ÜNLÜ SİMALAR PAYLAŞIMLARIYLA 6 ŞUBAT GÜNÜNÜ UNUTTURMADILAR

GENEL

GENEL

GENEL

ÜMİT BOYNER

MELİSA MUTLU

PERVİN ERSOY

Depremin yıl dönümünde acıyı paylaştılar...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenleri andılar.

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