İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenleri andılar.
Giriş: 06 Şubat 2024 Salı
ÜNLÜ SİMALAR PAYLAŞIMLARIYLA 6 ŞUBAT GÜNÜNÜ UNUTTURMADILAR
GENEL
GENEL
GENEL
ÜMİT BOYNER
MELİSA MUTLU
PERVİN ERSOY
Depremin yıl dönümünde acıyı paylaştılar...
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenleri andılar.
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