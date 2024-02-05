Esener'e hüzünlü veda...

OYA ECZACIBAŞI VE EŞİ BÜLENT ECZACIBAŞI AİLELERİYLE BİRLİKTE TAZİYELERİ KABUL ETTİLER.
OYA ECZACIBAŞI VE EŞİ BÜLENT ECZACIBAŞI AİLELERİYLE BİRLİKTE TAZİYELERİ KABUL ETTİLER.
CEM VE ÜMİT BOYNER ÇİFTİ ECZACIBAŞI ÇİFTİNE BAŞSAĞLIĞI VERDİLER.
İŞ İNSANI ÖMER KOÇ VE BABASI RAHMİ KOÇ CENAZE TÖRENİNE BİRLİKTE KATILDILAR.
BÜLENT ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
SUZAN SABANCI CENAZE TÖRENİNE KATILDI.
GÜLER SABANCI CENAZE TÖRENİNE KATILARAK ECZACIBAŞI VE ESENER AİLESİ'NİN ACISINA ORTAK OLDU.
CAROLINE KOÇ, TÖRENDE BULUNAN İSİMLER ARASINDAYDI.
CEM-ÜMİT BOYNER
AYLİN TAHİNCİOĞLU
EMRE ECZACIBAŞI TÖRENDE EŞİ DİLARA ECZACIBAŞI İLE HAZIR BULUNDU.
MURAT COŞKUN VE ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN ÇİFTİ TAZİYELERİ BİRLİKTE KABUL ETTİLER.
TUNCAY ÖZİLHAN
BİLGÜN DERELİ
ZAFER-ZERRİN YILDIRIM
OSMAN ÇARMIKLI
İBRAHİM-MAYA BİTARGİL
BERRAK BARUT
CAN HAS
ESRA CİVELEK
DALİA GARİH
HATİCE-FARUK SÜREN
HALUK DİNÇER
SERRA TOKAR
GENEL
GENEL
GENEL
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