Esener'e hüzünlü veda...

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı'nın babası Prof. Dr. Turhan Esener son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 05 Şubat 2024 Pazartesi

OYA ECZACIBAŞI VE EŞİ BÜLENT ECZACIBAŞI AİLELERİYLE BİRLİKTE TAZİYELERİ KABUL ETTİLER.

CEM VE ÜMİT BOYNER ÇİFTİ ECZACIBAŞI ÇİFTİNE BAŞSAĞLIĞI VERDİLER.

İŞ İNSANI ÖMER KOÇ VE BABASI RAHMİ KOÇ CENAZE TÖRENİNE BİRLİKTE KATILDILAR.

BÜLENT ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

SUZAN SABANCI CENAZE TÖRENİNE KATILDI.

GÜLER SABANCI CENAZE TÖRENİNE KATILARAK ECZACIBAŞI VE ESENER AİLESİ'NİN ACISINA ORTAK OLDU.

CAROLINE KOÇ, TÖRENDE BULUNAN İSİMLER ARASINDAYDI.

CEM-ÜMİT BOYNER

AYLİN TAHİNCİOĞLU

EMRE ECZACIBAŞI TÖRENDE EŞİ DİLARA ECZACIBAŞI İLE HAZIR BULUNDU.

MURAT COŞKUN VE ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN ÇİFTİ TAZİYELERİ BİRLİKTE KABUL ETTİLER.

TUNCAY ÖZİLHAN

BİLGÜN DERELİ

ZAFER-ZERRİN YILDIRIM

OSMAN ÇARMIKLI

İBRAHİM-MAYA BİTARGİL

BERRAK BARUT

CAN HAS

ESRA CİVELEK

DALİA GARİH

HATİCE-FARUK SÜREN

HALUK DİNÇER

SERRA TOKAR

GENEL

GENEL

GENEL

Esener'e hüzünlü veda...

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