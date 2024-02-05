Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Londra'da gerçekleşecek sergiye ev sahipliği yapacak.
Giriş: 05 Şubat 2024 Pazartesi
AKBANK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, LONDRA'DA GERÇEKLEŞECEK SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Londra'da sanat daveti...
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Londra'da gerçekleşecek sergiye ev sahipliği yapacak.
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