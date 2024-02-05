İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı'nın babası ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın kayınpederi eski bakanlardan Prof. Dr. Turhan Esener hayata gözlerini yumdu.
Giriş: 05 Şubat 2024 Pazartesi
EMRE ECZACIBAŞI, TURHAN ESENER, ESRA ECZACIBAŞI
PROF. DR. TURHAN ESENER
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
Eczacıbaşı ailesinin acı günü...
İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı'nın babası ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın kayınpederi eski bakanlardan Prof. Dr. Turhan Esener hayata gözlerini yumdu.
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