Sömestr rotaları yurt dışı...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri yarı yıl tatili dolayısıyla çocuklarını alarak yurtdışına gitti

Giriş: 02 Şubat 2024 Cuma

KIZI YAĞMUR'UN YANINA GİDEN EMEL AYAYDIN, LONDRA'YI KARIŞ KARIŞ GEZDİ

YAĞMUR AYAYDIN

TUBA-NURİ DEVELİ ÇİFTİ, ÇOCUKLARIYLA SÖMESTRİ MUHTEŞEM BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRDİ

ASLI ŞEN, KAYAK YAPMAK ÜZERE YURT DIŞINA ÇIKTI

NURİ-TUBA DEVELİ

NURİ DEVELİ

NURİ DEVELİ

NURİ DEVELİ

Sömestr rotaları yurt dışı...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri yarı yıl tatili dolayısıyla çocuklarını alarak yurtdışına gitti

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