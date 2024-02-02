TUBA-NURİ DEVELİ ÇİFTİ, ÇOCUKLARIYLA SÖMESTRİ MUHTEŞEM BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRDİ
ASLI ŞEN, KAYAK YAPMAK ÜZERE YURT DIŞINA ÇIKTI
NURİ-TUBA DEVELİ
NURİ DEVELİ
NURİ DEVELİ
NURİ DEVELİ
Sömestr rotaları yurt dışı...
Cemiyet hayatının ünlü isimleri yarı yıl tatili dolayısıyla çocuklarını alarak yurtdışına gitti
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